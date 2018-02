Coronel é exonerado após tiroteio matar criança no Rio O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar (Rocha Miranda), coronel Fernando Príncipe, foi exonerado no início da noite desta sexta-feira. No início da manhã, uma operação da unidade comandada pelo coronel deixou pelo menos sete pessoas mortas em Costa Barros, no subúrbio do Rio de Janeiro, entre elas o estudante Wesley Rodrigues de Oliveira, de 11 anos, que foi atingido por um tiro no peito, quando estava dentro da sala de aula, no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Rubens Gomes, no interior da favela Costa Barros.