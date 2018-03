Coronel iemenita é morto a tiros em Áden

Dezenas de outros ataques ocorreram no país nos últimos meses, e seus alvos eram as forças de segurança no país aliado dos Estados Unidos. Centenas de pessoas morreram. O Exército está conduzindo uma grande operação contra militantes islâmicos nas províncias de Shabwa e Abyan, no sul do país.

O coronel Sanad Badr foi morto em seu carro por homens não identificados em uma importante rua de Áden, disse uma autoridade local.

No começo deste sábado, um carro-bomba explodiu do lado de fora de um edifício de inteligência em Mukalla, capital da província de Hadramout, no sudeste do país. Dois soldados e pelo menos um transeunte ficaram feridos na explosão, afirmou uma fonte de segurança.

Neste sábado, o Exército tomou o controle do reduto rebelde de Al-Mahsad, em Abyan, matando quatro militantes e ferindo vários outros, de acordo com comentários de uma fonte militar para a agência de notícias estatal.

Os países ocidentais temem que a instabilidade no Iêmen possa dar mais espaço para que a Al Qaeda na Península Arábica, braço local da rede, planeje ataques internacionais.

(Reportagem de Mohammed Mukhashaf)