Corpo de aluno de escola naval é enterrado

Foi enterrado na tarde deste domingo, 25, o corpo do aluno da Escola Naval Jean Caleb Maroto Souza, de 22 anos, que morreu na noite de sábado, 24, no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, em decorrência da inalação de gás tóxico durante um treinamento na Base de Fuzileiros Navais, no último dia 7.

A Marinha ainda apura as circunstâncias da morte. Segundo um amigo, Souza, aspirante do 3º Ano da Escola Naval, passou mal depois de atravessar repetidas vezes um túnel escuro, de cerca de três metros de comprimento, com a presença de fumaça - um exercício regular do programa de treinamento de guerra da escola, segundo informações oficiais, que consiste em conseguir escapar do túnel apesar das condições adversas.

O exercício é feito sem máscara e Souza teria se intoxicado por permanecer muito tempo no túnel, sem conseguir encontrar a saída. O superior teria determinado, de acordo com o relato de um amigo, que ele voltasse duas vezes até que conseguisse achar a saída por contra própria.

Além dele, outro aspirante, Vinícius da Silva Cunha, de 22 anos, que também foi exposto prolongadamente ao gás, teve problemas respiratórios depois da travessia. Ambos foram atendidos na própria base e liberados. No dia seguinte, foram encaminhados ao Marcílio Dias.

Os médicos resolveram interná-los na Unidade de Terapia Intensiva. O colega foi liberado da UTI, mas o caso de Souza se mostrou mais grave. A Marinha informou que está prestando assistência à família do rapaz.