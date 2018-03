Corpo de bebê é encontrado sob escombros em Salvador O corpo do bebê Cailon de Jesus, de 1 ano e 3 meses, foi encontrado, no início da tarde desta terça-feira, sob os escombros da casa na qual morava, no fim da Rua do Ocidente, no bairro periférico de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Apesar de ter sido localizado pouco depois do meio-dia, o corpo só foi retirado do local às 14h30 pelas equipes do Corpo de Bombeiros, porque o solo na região continua instável por causa da chuva.