Corpo de Beto Carrero é sepultado em Penha-SC O corpo do empresário João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero, foi sepultado hoje no cemitério municipal de Penha, em Santa Catarina. Durante o enterro, uma chuva de granizo teria ferido levemente mais de dez pessoas e provocado danos em veículos, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar da cidade. Dono do parque temático Beto Carrero World, o empresário morreu na madrugada de ontem, aos 70 anos, no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista.