Corpo de cinegrafista será velado e cremado quinta-feira

O corpo do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago de Andrade, que sofreu morte cerebral na segunda-feira, 10, após ser atingido por um rojão quando cobria uma manifestação no centro do Rio, na quinta-feira, 6, será velado e cremado na próxima quinta-feira, 13, no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio.

O corpo do cinegrafista chegou ao Instituto Médico-Legal na madrugada desta terça-feira, 11, informou a Polícia Civil. Segundo informações da Rede Bandeirantes, o velório será aberto ao público das 7 às 11 horas de quinta. Depois, a cerimônia terá apenas com a presença de parentes do cinegrafista, até a cremação.

Suspeito. Policiais da 17.ª Delegacia de Polícia (DP), em São Cristóvão, zona norte, fazem buscas em diversos pontos do Estado para cumprir o mandado de prisão temporária expedido contra Caio Silva de Souza, de 23 anos. De acordo com as investigações, Souza foi quem lançou o rojão, em protesto no dia 6, que matou o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, de 49 anos. O mandado de prisão por homicídio doloso qualificado por uso de explosivo foi expedido na noite desta segunda-feira, 10, pela Justiça.

Pela imagem, Souza é um homem pardo, de olhos escuros, cabelo curto, lábios grossos, sobrancelha bem delineada e uma pinta do lado direito, perto da boca. De acordo com as informações fornecidas pelo tatuador Fábio Raposo, de 22, preso na Penitenciária Bandeira Estampa, em Bangu, zona oeste, ele é uma pessoa violenta. "Além do grande porte físico, ele se envolveria constantemente em brigas durante as manifestações", afirmou o delegado da 17ª DP, Maurício Luciano de Almeida.