Corpo de Dercy Gonçalves chega à cidade natal da atriz O corpo da atriz e comediante Dercy Gonçalves chegou hoje à sua cidade natal, Santa Maria Madalena, no norte do Rio de Janeiro, onde será enterrado ao meio-dia de amanhã, ao som do samba da Viradouro que a homenageou, em 1991. Dercy morreu no sábado aos 101 anos, de complicações decorrentes de uma pneumonia. Dezenas de fãs aplaudiram a saída do caixão do saguão da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, onde estava sendo velado, e cantaram: "Ai, ai, ai, ai, está chegando a hora; o dia já vem, raiando meu bem; eu tenho que ir embora". Quando chegou a Santa Maria Madalena, o corpo foi levado para o Clube Montanhês, onde será velado até as 10 horas de amanhã. Em seguida, o caixão será levado para Igreja da Matriz, onde será realizada uma missa. O sepultamento ocorrerá no cemitério público da cidade.