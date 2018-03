Corpo de dona do restaurante Guimas será cremado no Rio

O corpo da empresária Maria Cristina Bittencourt Mascarenhas, conhecida como Tintim, será cremado no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, às 15h30 desta sexta-feira, 18. O velório começa ao meio dia. Proprietária do restaurante Guimas, na Gávea, zona sul do Rio, ela foi assassinada com um tiro à queima-roupa na cabeça no início da tarde desta quinta-feira, 17.

Tintim havia saído do banco há poucos minutos e levava R$ 13 mil na bolsa para pagar os funcionários. Quando parou em uma barraca de roupas na Praça Santos Dumont, a cerca de 150 metros do Guimas, foi abordada por um assaltante. Ela reagiu e foi atingida pelo disparo.

O caso está sob responsabilidade do delegado Rivaldo Barbosa, titular da Divisão de Homicídios. Ele já solicitou as imagens das câmeras de segurança dos prédios e restaurantes vizinhos para tentar identificar os criminosos. Só o piloto usava capacete. Durante a ação criminosa, o carregador da pistola do ladrão caiu e foi recolhido do chão por policiais. "Ele deu um único tiro na cabeça, foi um disparo covarde e cruel", disse Barbosa.