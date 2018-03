Corpo de funcionário de colégio será enterrado na BA O auxiliar de serviços gerais do Colégio Nossa Senhora do Sion, assassinado na manhã desta segunda-feira, 3, será enterrado em Vitória da Conquista, Bahia, de acordo com a assessoria da escola. Eduardo Paiva, de 39 anos, foi morto em uma tentativa de assalto em uma calçada da Avenida Higienópolis, depois de resistir a um dos dois assaltantes, que o havia mandado ajoelhar. A vítima estava com R$ 3 mil dentro da calça, sacados de um cheque em agência do Itaú Personnalité, a poucos metros do local do crime.