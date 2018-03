Corpo de jovem assassinada no Paraná é exumado O Instituto de Criminalística do Paraná exumou na tarde desta quarta-feira, 28, no Cemitério Ecológico Misto Jardim Colina, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), o corpo da garota Tayná Adriane da Silva, de 14 anos, assassinada no final de junho. O pedido foi feito pelo Ministério Público e acatado pela 1ª Vara Criminal de Colombo.