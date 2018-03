Corpo de jovem estuprada e morta na Rocinha é enterrado O corpo da jovem Francisca Gleiciane Oliveira da Silva, de 18 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira, 6, no Cemitério São João Batista, no Rio. Ela foi estuprada e morta na favela da Rocinha, na zona sul, a poucos metros de casa, provavelmente na madrugada de terça-feira (4). A família e amigos desconfiam de um homem identificado apenas como Maurício, que alugou um bar próximo à casa da moça. Gleice, como era chamada pelos amigos, tinha um filho de 2 anos. O homem identificado como Maurício retirou suas roupas do bar na manhã de terça-feira e não foi mais visto desde então. Ele costumava andar sozinho e não tinha relações com os vizinhos. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.