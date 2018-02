Corpo de Zé Rodrix será velado no centro de SP O corpo do cantor e compositor Zé Rodrix deve ser levado na tarde de hoje a uma loja maçônica no centro de São Paulo, onde será velado. O local do sepultamento ainda não foi definido, segundo informações da família. José Rodrigues Trindade, de 61 anos, morreu nesta manhã, em casa, no bairro do Sumaré, zona oeste da cidade, após passar mal e sofrer uma convulsão. Entre os sucessos de composição de Rodrix estão ''Soy latino americano'' e ''Casa no Campo'', gravado por Elis Regina.