Corpo do ator Sérgio Britto é enterrado no RJ O corpo do diretor e ator Sérgio Britto, que morreu no sábado de insuficiência respiratória, aos 88 anos, foi enterrado ontem no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio, com a presença de amigos e parentes. Um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, Britto estava internado com pneumonia desde 14 de novembro.