Corpo é achado em árvore em bairro nobre de Salvador

Segundo testemunhas, a presença do corpo foi constatada por uma idosa, que sentiu forte mau cheiro e viu que havia gotejamento ao passar pelo local. Contatada, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica foi ao local para retirar o cadáver, em uma ação acompanhada por dezenas de curiosos.

De acordo com a polícia, as primeiras informações são de que o homem era um morador de rua que costumava frequentar a região e dormir na árvore. A causa da morte ainda não foi determinada, nem quanto tempo o corpo ficou no local.