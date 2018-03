Corpo é achado em carregamento de areia do Metrô-SP Um corpo com idade entre 20 e 30 anos foi encontrado na madrugada de hoje em meio a um carregamento de areia nas obras da futura estação Pinheiros, da Linha Amarela da Companhia do Metropolitano (Metrô), na zona oeste de São Paulo. O corpo, aparentemente de um morador de rua, foi localizado por funcionários do canteiro de obras do Jaguaré depois que a máquina que faz a mistura do concreto travou por causa do cobertor que o envolvia. De acordo com uma agente do 14º Distrito Policial (DP), de Pinheiros, a vítima trajava calça jeans e blusa de lã.