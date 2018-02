Corpo é encontrado dentro de mala no centro de SP

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, por volta das 22h30 de ontem, os policiais foram à Rua Luís Porrio, 407, após denúncia de que um cheiro muito forte estaria vindo de um apartamento. Um morador do prédio disse que não via o morador do local há alguns dias.

Ao chegarem, encontraram o corpo em estado de putrefação dentro de uma mala. O caso foi registrado no 78ºDP. Ainda não há informação sobre a identidade da vítima. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).