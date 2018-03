Corpo é encontrado no porta-malas de carro

Policiais militares encontraram, por volta das 23 horas de terça-feira, 12, no porta-malas de um Fiat Palio abandonado num terreno baldio, na altura do nº 200 da Rua Caapeba, no Jardim Norma, zona leste da capital paulista, o corpo de um homem ainda não identificado. A vítima, morta com tiros na cabeça, estava amarrada e enrolada em um cobertor. O veículo, segundo a polícia, pertence a Cláudia Izabel Bezerra que, quando foi contactada, estava em casa. Ao comparecer no 64º Distrito Policial, de Cidade A.E. Carvalho, ela disse ao delegado Renzo Santi Barbin, que, por volta das 20 horas, acordou e não viu em casa o marido, Marcos Silva Pinheiro, nem o carro na garagem. O irmão de Marcos, segundo policiais do plantão do 64ºDP, foi até o local e a princípio não teria reconhecido o corpo. Até as 5h30 desta manhã, agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda estavam no terreno baldio realizando trabalhos de perícia. Ainda não foi confirmado oficialmente se o corpo é do marido de Cláudia.