Corpo em SP foi retirado de bueiro, corrigem bombeiros Uma pessoa foi retirada morta de um bueiro na região de Pirituba, zona norte de São Paulo, na tarde de hoje. As primeiras informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros davam conta de que uma casa teria desabado no local, resultando na morte. Até as 16h15, os bombeiros não tinham mais detalhes sobre o caso.