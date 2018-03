Corpo retirado da Rocinha pode ser de Amarildo

Segundo o relato, homens armados saíram da mata, renderam o motorista e ordenaram que seguisse direto para o depósito final, no Caju, sem fazer outras paradas. O episódio ocorreu no dia 28 de julho, 14 dias depois da morte do pedreiro.

No sábado (3), o delegado Rivaldo Barbosa fez nova perícia complementar na UPP da Rocinha - a segunda, em dias consecutivos. Barbosa disse que a medida faz parte de uma estratégia de aproximação dos moradores da favela.

O ajudante de pedreiro desapareceu depois de supostamente confundido com um traficante e levado por policiais da UPP. Na delegacia, o engano foi desfeito, e Amarildo liberado. Ele não foi mais visto. O sumiço do ajudante de pedreiro motivou protestos. Inicialmente, apenas moradores da Rocinha fizeram uma passeata. Logo, cartazes com a pergunta "Cadê Amarildo?" começaram a surgir em manifestações contra o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). Na semana passada, o desaparecimento de Amarildo foi tema de passeata em São Paulo.

A ministra Maria do Rosário, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, afirmou que a primeira suspeita que se deve ter é a de "responsabilidade pública" pelo desaparecimento de Amarildo. Os policiais militares que prenderam o ajudante de pedreiro foram afastados do serviço externo, mas continuam a trabalhar na corporação. (Clarissa Tomé) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.