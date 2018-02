Corpos de mortos por vermífugo são exumados em MG A Polícia Civil mineira começa a exumar hoje os corpos de oito pessoas que podem ter morrido no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, por causa do vermífugo Secnidazol 500mg manipulado de forma equivocada pela farmácia Fórmula Pharma - em lugar do vermífugo, alguém colocou metoprolol, que abaixa a pressão. O remédio teria provocado arritmia e, em seguida, parada cardíaca das vítimas.