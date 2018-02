Corpos de pai e filho serão enterrados hoje no Rio Os corpos do segurança André Santos Matias, 30 anos, e do filho dele, 2 anos, serão enterrados nesta quinta-feira, 05, no Cemitério de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eles foram atingidos dentro de uma Kombi durante um tiroteio perto do Fórum da cidade, no bairro Santa Catarina. Há suspeitas de que ele teria envolvimento com a milícia do Morro do Zumbi, no bairro Covanca.