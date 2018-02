Corpos de vitimas de acidente na BR-116 irão para Buíque Os primeiros catorze corpos dentre as 33 vítimas do acidente ocorrido ontem na BR-116, no interior baiano, são esperados hoje em Caruaru, município no agreste localizado a 135 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Não há previsão de horário para a chegada dos outros 19 corpos, o que também está previsto para acontecer hoje.