Corpos de vítimas de avião abatido chegam a área sob controle do governo da Ucrânia Um trem levando os restos mortais de vítimas do avião da Malásia derrubado em território sob controle dos separatistas no leste da Ucrânia chegou à cidade de Kharkiv, sob controle do governo, disse uma testemunha à Reuters nesta terça-feira.