Corpos são encontrados em carro perto da Mangueira Cinco corpos foram encontrados em um carro estacionado na rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira. No pára-brisa do veículo os criminosos deixaram um bilhete: "Não aceitamos covardia. Vida paga com vida. Matou inocente morreu".