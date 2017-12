Corpos são identificados em Luziânia O naufrágio de um barco no Lago da Usina de Corumbá 3, no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, a 200 quilômetros de Goiânia, provocou a morte de sete pessoas de duas famílias, das quais quatro eram crianças. O resgate dos corpos começou no sábado, 22, quando a embarcação afundou levando 12 pessoas.