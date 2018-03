Correa, do Equador, diz estar aberto a diálogo com Colômbia QUITO (ReuterS) - O presidente do Equador, Rafael Correa, disse neste sábado que está disposto a conversar com seu colega colombiano, Álvaro Uribe, sob certas condições, para estreitar as relações entre os dois países, uma vez que Bogotá expressou seu desejo de resolver impasses com seus vizinhos.