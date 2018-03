Correção: Acidente com ônibus deixa 3 mortos no Rio

Três pessoas morreram atropeladas nesta segunda-feira, 24, por um ônibus que fazia a linha 854A (Campo Grande - Mato Alto), em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Segundo informações da polícia, o motorista do ônibus fugiu do local sem prestar socorro.

O veículo da Autoviação Jabour era alimentador do BRT Transoeste e seguia no sentido Campo Grande. Por motivo ainda não esclarecido, ficou descontrolado, invadiu a pista contrária e atingiu sete pessoas que aguardavam no canteiro central para atravessar a via.

Erica Macedo dos Santos, de 6 anos, e uma mulher ainda não identificada, com cerca de 45 anos, morreram no local. Mariana Ferreira Augusto, de 10 anos, foi levada para o Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, e morreu no início da tarde. Outras quatro pessoas ficaram feridas e, segundo os bombeiros, foram levadas ao Rocha Faria, em estado regular.

Após o acidente, a Estrada do Mato Alto ficou interditada nos dois sentidos por cerca de uma hora.