Correção: Acidente deixa três mortos e um ferido em MG

Três pessoas morreram e uma jovem de 15 anos ficou ferida quando voltavam de um baile funk, na rodovia SP-340, que liga Campinas ao Sul de Minas Gerais, na manhã deste sábado, 7. As vítimas moravam em Mogi Guaçu e retornavam para casa, quando o motorista perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central e colidiu contra a defensa da pista.

Morreram Carlos Alberto Longo, de 37 anos, Richard Guilherme da Silva, de 22 anos, e uma terceira pessoa ainda não identificada. Uma jovem de 15 anos que estava junto ficou ferida. Ela contou que eles passaram a madrugada em um baile e foram comer um lanche em Mogi Mirim.

O acidente aconteceu quando eles retornavam para casa. A Polícia Militar Rodoviária afirmou que as vítimas foram arremessados para fora do carro, um Vectra. A Polícia Civil vai apurar, por meio do exame de sangue das vítimas, se elas estavam embriagadas. Será apurada também a procedência de uma espingarda encontrada próximo do veículo acidentado. Nenhum dos identificados tinha passagem pela polícia.