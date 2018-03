Correção: Beija-Flor é bicampeã do carnaval do Rio A nota enviada anteriormente contém um erro. Apenas a última colocada, a São Clemente, foi rebaixada para o Grupo de Acesso. Segue o texto corrigido: A Beija-Flor de Nilópolis conquistou hoje o bicampeonato no carnaval do Rio de Janeiro. A escola conseguiu 399.30 pontos, superando a Salgueiro, que ficou em segundo, e a Grande Rio, a terceira colocada. A Beija-Flor foi a escola que mais conquistou títulos nos últimos dez anos do carnaval carioca - 2003, 2004, 2005, 2007 e agora, 2008, alcançou seu 11º título. A São Clemente foi rebaixada para o Grupo de Acesso. A escola bicampeã encerrou o segundo dia dos desfiles na Avenida Marquês de Sapucaí com o samba-enredo ?Macapaba: Equinócio Solar, Viagens Fantásticas ao Meio do Mundo?, sobre a capital do Estado de Amapá, Macapá. Os integrantes entraram no desfile dispostos a provar que a vitória no ano passado foi legítima, diante da desconfiança de rivais a respeito de uma possível manipulação no resultado em 2007. Pouco antes do início da apuração, o diretor de carnaval da agremiação, Laíla, disse que a suspeita fez com que os componentes desfilassem com mais garra. "A comunidade ficou mordida. Fazemos este carnaval porque o Anísio (Aniz Abraão, presidente de honra) tem grande carinho com a comunidade e a comunidade retribui com muito trabalho, samba na ponta da língua e amor pela escola", afirmou. Já na manhã de terça-feira, a Beija-Flor deixou a avenida aos gritos de "já ganhou" vindos das arquibancadas e camarotes do Sambódromo. Segundo Laíla, de quatro mil componentes, três mil são da comunidade de Nilópolis.