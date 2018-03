Correção: Caem os homicídios em SP em abril

Os casos de crimes contra a vida registraram queda no mês de abril deste ano, na comparação com igual mês do ano passado. Dados divulgados nesta sexta-feira, 24, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram redução de 7,7% no total de homicídios registrados na cidade de São Paulo (de 103 casos em abril de 2012 para 95 no mês passado) e de 4,2% no Estado - caiu de 379 para 363 ocorrências.

Já os casos de latrocínio (assalto seguido de morte) aumentaram 55% na capital paulista: foram 14 casos no último mês, ante 9 em abril de 2012.

O governo do Estado também não conseguiu reduzir os indicadores relacionados a crimes contra o patrimônio. Os dados divulgados nesta sexta mostram aumento de 8,2% nos casos de roubo na capital paulista, atingindo a marca de mais de 10,3 mil registros no último mês. Em abril de 2012 foram 9.600 casos.

Em todo o Estado, os casos de roubo cresceram 4,6%: saltaram de 20,4 mil casos em abril de 2012 para 21,3 mil registros no mês passado.