Correção: Congestionamento bate recorde do ano em SP A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O correto é Congestionamento bate recorde do ano em SP. Segue o texto novamente: A cidade de São Paulo registrou na manhã de hoje o recorde de congestionamento para o período. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h28 foram medidos 146 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito parado, correspondendo a 17,6 % das vias monitoradas. Segundo a CET, o motivo para o congestionamento era o excesso de veículos, já que não havia registro de acidentes no horário. As duas pistas da Marginal do Pinheiros, nos dois sentidos, eram as piores vias para tráfego.