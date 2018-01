CORREÇÃO: Crimes no Orkut aumentam em 240% no segundo semestre de 2008 O presidente da ONG SaferNet, Thiago de Oliveira, informou na noite desta sexta-feira, 23, em telefonema à Agencia Estado, que os dados publicados na matéria "Crimes no Orkut aumentam em 240% no segundo semestre de 2008", foram usados pela agência Mark Assessoria & Comunicação de forma indevida, pois se referem a crimes praticados na internet como um todo e não se restringem ao site de relacionamentos Orkut, como divulgou a agência. Além disso, Oliveira destacou que a Mark Assessoria & Comunicação não é representante da SaferNet e não tem nenhuma ligação com a ONG, conforme a agência divulgou em comunicado para a imprensa. Oliveira disse crer que a Mark Assessoria & Comunicação divulgou essa versão à imprensa para coincidir com a notícia de que a Google entrou com uma ação cautelar na justiça para proteger o sigilo de seus usuários, visando prejudicá-la. A SaferNet vai apurar o fato e o motivo da agência ter se passado como sua representante. A reportagem da Agência Estado recebeu os dados, por email, da Mark Assessoria & Comunicação por volta das 16 horas de hoje e, em seguida telefonou para a assessoria de imprensa da agência para confirmar o conteúdo da informação. A assessoria confirmou os dados. A reportagem da Agência Estado também entrou em contato com a assessoria de imprensa da SaferNet para confirmar os números. A assessoria da ONG confirmou a pesquisa, pensando se tratar de números gerais da internet e não referentes ao Orkut, como informou a Mark Assessoria & Comunicação. Após o telefonema do presidente da Safernet, a reportagem da AE tentou, várias vezes, entrar em contato com a Mark Assessoria & Comunicação para ouvir a explicação da agência, mas os telefones não atendiam mais e os recados deixados não foram respondidos. (Gustavo Uribe)