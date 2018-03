CORREÇÃO-Embraer assina acordo com FAB para cargueiro militar A Embraer e a Força Aérea Brasileira (FAB) assinaram nesta terça-feira contrato para que a fabricante de jatos desenvolva e produza a aeronave de transporte militar KC-390. O governo brasileiro ainda não formalizou uma encomenda do avião, mas a expectativa do governo e da empresa é que a FAB compre 22 unidades.