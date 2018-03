CORREÇÃO-Forno de petroquímica da PETROBRAS explode na Argentina Um forno de uma planta petroquímica da Petrobras na Argentina explodiu nesta segunda-feira, mas até o momento não há informação sobre feridos e a produção não foi afetada, disse a empresa em um comunicado. "Uma explosão ocorreu no forno de desulfurização da usina que a Petrobras possui na cidade de Puerto General San Martín, na província de Santa Fe", informou o comunicado. "A explosão não deixou feridos, e imediatamente a companhia acionou seu plano de contingência e controlou a situação no local", acrescentou. Uma fonte da empresa informou que a produção continuava normalmente. A Petrobras compete com a Shell pelo segundo lugar na participação no mercado de gasolina na Argentina. A espanhola Repsol YPF lidera o segmento no país. (Por César Illiano)