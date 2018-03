Correção: Grupo invade hotel e explode caixa eletrônico

Um grupo de oito homens armados invadiu na madrugada desta sexta-feira o Grand Palladium Resort & Spa, da Praia de Imbassaí, em Mata de São João, no litoral norte da Bahia. Eles explodiram um caixa eletrônico, roubaram o dinheiro e fugiram em seguida. Não houve feridos na ação.

De acordo com um funcionário do hotel, que pediu para não ser identificado, o assalto aconteceu por volta das 2 horas. Os homens chegaram ao local em dois carros e renderam a equipe de vigilantes e os funcionários que trabalhavam no estabelecimento. Com maçarico e explosivos, os criminosos arrombaram o caixa - o valor não foi revelado.

Apesar de o hotel estar lotado por causa do feriado prolongado de Corpus Christi, os hóspedes não souberam da ação até a manhã desta sexta-feira porque os apartamentos e suítes ficam em prédios separados do local onde aconteceu o roubo. De acordo com nota distribuída pela assessoria do hotel, o caixa eletrônico arrombado fica numa área de acesso exclusivo dos funcionários. "A integridade física dos hóspedes não foi colocada em risco", diz o texto. "A direção do resort está dando todo suporte à polícia."

O caso é investigado pela Delegacia de Praia do Forte. As imagens das câmeras de segurança do hotel são analisadas. A polícia suspeita que a quadrilha seja a mesma responsável pelo arrombamento, na madrugada de quarta-feira, 29, de um caixa eletrônico instalado na frente de um shopping center no bairro do Cabula, em Salvador.