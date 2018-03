Correção: Helicóptero cai no Ceará e deixa seis feridos

Um helicóptero caiu no final da manhã desta quinta-feira, 30, em Guaramiranga, a 109 quilômetros de Fortaleza (CE). No acidente, seis pessoas ficaram feridas. Além do piloto, estavam a bordo o presidente do grupo Marquise, José Carlos Pontes, que seguia com familiares para uma propriedade na serra de Guaramiranga.

A Polícia investiga as causas do acidente. Os feridos foram conduzidos para o hospital municipal da cidade, onde receberam socorros e não correm risco de vida. José Carlos Pontes teve que ser transferido para Fortaleza, onde teve uma das pernas amputadas. Os médicos congelaram a perna e trabalham a possibilidade de reimplantá-la.

Pontes é dono da Construtora Marquise, do Gran Marquise Hotel, da TV e Rádio Tambaú, Ecofor e uma rede de empresas com atuação na construção civil, finanças, hotelaria e comunicação em 17 Estados brasileiros.