Correção: incêndio atinge depósito de cooperativa A nota enviada anteriormente contém um erro. O incêndio deu-se no depósito da Coop - Cooperativa de Consumo (antiga Cooperhodia) e não no da indústria química Rhodia. Segue o texto corrigido: Um incêndio atingiu, no final da noite de ontem, o setor de estocagem da Coop - Cooperativa de Consumo, no Parque das Nações, em Santo André, no Grande ABC. A Coop é a antiga Cooperhodia (Cooperativa de Consumo dos Funcionários da Rhodia). Oito equipes dos Bombeiros foram acionadas pela brigada de incêndio da cooperativa, que ainda tentou combater as chamas, mas, por causa da grande quantidade de material inflamável, o fogo de expandiu rapidamente. Segundo os bombeiros, que foram deslocados até a esquina da rua Oratório com a rua Hungria, os trabalhos de rescaldo tiveram início por volta da 1h30 desta madrugada. Não houve feridos e ainda é desconhecida a causa do incêndio.