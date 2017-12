Correção: Incêndio interdita rua em Copacabana

Um incêndio num edifício interditou na manhã deste sábado uma das principais vias de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Bombeiros foram chamados para controlar as chamas no número 105 da Rua Barata Ribeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h10 num apartamento do 9º andar, que teve a cozinha e o banheiro destruídos. As chamas atingiram ainda outras duas unidades no prédio, mas houve apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido no incidente. Os bombeiros ainda não sabem precisar as causas do incêndio. O Centro de Operações da Prefeitura informou que a interdição da rua, no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e Rua Duvivier, provocou congestionamento, e os motoristas foram orientados a trafegar pela Avenida Atlântica.