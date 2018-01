Correção necessária Há pouco mais de um mês, no dia 10 de agosto, este portal publicou uma informação errada como se fosse notícia verdadeira. O texto, com o título "Homem diminui dedo da mão para usar iPhone", afirmava que um norte-americano havia se submetido a uma operação plástica para permitir o uso de um aparelho telefônico. A fonte da história, um jornal do Colorado, nos EUA, era citada - mas a história era falsa, um "hoax", uma brincadeira feita para, como explicou mais tarde o editor da publicação, por em questão uma série de modas e manias da sociedade norte-americana (a adesão febril a novidades tecnológicas e a recorrência à cirurgia plástica). Detectado o problema, decidimos retirar a informação do ar e publicar esta correção. Pedimos desculpas aos nossos leitores pelo erro. Providências foram tomadas para reduzir ainda mais a possibilidade de que ocorrências assim se repitam.