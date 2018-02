Correção: Papa nomeia novo arcebispo para Porto Alegre

O catarinense dom Jaime Spengler, de 53 anos, é o novo arcebispo de Porto Alegre. Ele foi nomeado nesta quarta-feira, 18, pelo papa Francisco, em substituição a dom Dadeus Grings, de 77 anos, por limite de idade, após ter dirigido a arquidiocese por mais de 12 anos. Porto Alegre, que já teve um cardeal, d. Vicente Scherer, tem cerca de 3,2

milhões de habitantes, 155 paróquias e 206 padres,segundo o Anuário Católico do Brasil de 2012.

Natural de Blumenau (SC), dom.Jaime Spengler é franciscano (Ordem dos Frades Menores). Estudou Teologia no Instituto Franciscano de Petrópolis, Sagrada Escritura no Instituto Bíblico de Jerusalém e Filosofia no Pontifício Ateneu Antonianum, em Roma.

É bispo desde 2010, quando foi nomeado por Bento XVI auxiliar de Porto Alegre, onde exercia o cargo de vigário geral de Gravataí.No Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é o responsável pela Pastoral da Educação. É membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB.