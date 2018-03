Correção: rainha da Pérola estreia no Grupo Especial

Kátia Salles estreia no carnaval paulistano como rainha da bateria da Pérola Negra. Há cinco anos na escola, ela vai embelezar o retorno da agremiação ao Anhembi no Grupo Especial pela primeira vez no cargo. "Cheguei cedo ao hotel, me alimentei, fiquei na internet e comecei minha maquiagem por volta das 17 horas", contou Kátia, em conversa com jornalistas.

A rainha da bateria comentou ainda sobre a importância de cuidar do corpo por meio da prática de atividade física e boa alimentação e admitiu ter silicone nos seios. A Pérola Negra abriu o segundo dia de desfiles do carnaval de São Paulo com o samba-enredo "Caminhos segui, lugar encontrei... Pérola Negra, a suprema felicidade!". A escola também aproveita a noite para comemorar "40 anos de samba". A agremiação da Vila Madalena, na zona oeste, nasceu em 7 de agosto de 1973.