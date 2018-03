Corredor Norte-Sul tem lentidão com faixa exclusiva No primeiro dia de funcionamento da faixa exclusiva para ônibus na Avenida 23 de Maio, o Corredor Norte-Sul registra trânsito acima da média. Às 11h30 desta segunda-feira, em todo o eixo, o congestionamento no sentido aeroporto ultrapassava os 10 km. Na direção de Santana, as filas de carros eram de 4 km, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apenas a 23 de Maio registrava quase 9 km de lentidão nesta manhã, em direção à zona sul da cidade.