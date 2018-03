Corregedoria averigua suposta omissão de policiais em SP O diretor da Corregedoria da Polícia Civil, Nestor Sampaio Penteado Filho, determinou a abertura de investigação sobre a suposta omissão de policiais civis do 45.º Distrito Policial (Vila Brasilândia) no registro de uma queixa de tentativa de roubo contra o empresário Fernando Guerreiro Abdalla, de 29 anos. Na noite de terça-feira, 30, Abdalla foi assassinado por bandidos que levaram sua motocicleta na Estrada do Sabão, na Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, em frente de sua academia de ginástica.