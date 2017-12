Corregedoria da PM/RJ expulsa 43 policiais por cobrança de propina

A Corregedoria tomou a decisão após concluir seis Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) contra os policiais envolvidos. Eles também passaram pelo Conselho de Disciplina, que identificou "fortes indícios de práticas criminosas e graves transgressões disciplinares". A investigação aponta para a prática dos crimes de concussão e extorsão.

O grupo foi investigado na Operação Compadre, deflagrada em 2012. Conduzida com a participação da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança, da Corregedoria da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, a operação levou à prisão o então comandante do Comando de Operações Especiais (COE), coronel Alexandre Fontenelle Ribeiro de Oliveira, em setembro passado.

De acordo com a PM, ficou constatado o envolvimento dos 43 policiais militares na cobrança de propina a comerciantes, empresários e ambulantes nos dois bairros. Segundo a Corregedoria, o grupo prejudicava o policiamento ostensivo na área do 14º BPM (Bangu), deixando de servir à população e ignorando o combate ao transporte irregular de vans, kombis e mototaxistas.