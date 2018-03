Correios entram em greve a partir de hoje em todo o país Os funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) decidiram, em assembléia realizada nesta segunda-feira, entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira em todo o país. Segundo o diretor do sindicato que representa a categoria, Wagner Nascimento, são 108 mil trabalhadores no país. Desse total, 35 mil somente em São Paulo. "Esperamos uma adesão de 70%, afirmou o sindicalista. A categoria reivindica o cumprimento de um termo de compromisso assinado, em novembro de 2007, pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, e pelo presidente dos Correios, Carlos Henrique Custódio. Os funcionários, que já paralisaram suas atividades no final do primeiro trimestres deste ano, querem um adicional de periculosidade equivalente a 30% do salário por mês, aumento no percentual da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), e a implementação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Hoje, será realizada uma nova assembléia da categoria na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Na ocasião, os trabalhadores da capital paulista vão decidir se participam ou não do movimento.