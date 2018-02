Correios voltam a fazer entregas na região de Campinas Funcionários dos Correios voltaram a entregar correspondências em bairros de Campinas, Sumaré e Jundiaí, no interior de São Paulo, que tiveram o serviço suspenso na sexta-feira, 20, por causa do risco de assaltos. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) conseguiu derrubar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, nesta terça-feira, 24, uma liminar da 10ª Vara do Trabalho que desobrigava a entrega de cartas e malotes em 73 áreas de risco dessas cidades.