Corretora lança podcast e gráficos para análise de ações

A Win, home broker da Alpes Corretora, quer facilitar a vida dos investidores independentes com o lançamento do Graphic Watch, uma nova ferramenta de análise dos altos e baixos de mercado, que mostra gráficos dos principais papéis da Bovespa, associado a análises do grafista Fernando Góes. Combinando o áudio do analista e as informações visuais, o investidor tem à sua disposição um leque maior de informações para orientar seus investimentos. Após um período de testes junto aos clientes da corretora, as informações estão agora disponíveis para clientes em geral, disponível na seção de análises no site da Wintrade. "Tanto o Ibovespa como os papéis de maior liquidez como Petrobras e Vale do Rio Doce terão análises atualizadas com maior freqüência, mas caso ocorra algum fato novo que reflita em determinados papéis, imediatamente disponibilizaremos o conteúdo para as ações que participam deste novo cenário", explica Góes. Tutorial Na mesma ferramenta, o público que ainda não tem familiaridade com o sobe-e-desce desenhado nos gráficos terá disponível um tutorial online, narrado por Góes, que ensina a interpretar os movimentos. O analista mostra as figuras formadas e o significado que elas têm. "Dessa forma, os clientes poderão passar a entender e usar o gráfico para auxiliar nos seus investimentos", afirma. O Graphic Watch traz também a possibilidade ao investidor com conhecimento fazer suas próprias análises, podendo consultar o desempenho dos ativos que escolher.