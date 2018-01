Corrida contra o tempo Para quem faz questão de comer bacalhau na Sexta-Feira Santa, mas acabou esquecendo de colocar o peixe de molho, o Pão de Açúcar oferece bacalhau do Porto já dessalgado e cortado em postas pré-assadas. É só escolher a receita. Você só vai precisar fazer a finalização do prato. O quilo do produto, que pode ser encontrado apenas nas rotisserias das lojas da rede, custa R$ 65,90. Informações pelo telefone 0800 7 732 732.