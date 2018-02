Corrida presidencial uruguaia continua indicando segundo turno, diz pesquisa As intenções de voto para as eleições presidenciais de 26 de outubro no Uruguai mantiveram-se estáveis durante o último mês, apontando para um cenário de segundo turno entre a coalizão governista, a Frente Ampla, e a legenda de oposição, o Partido Nacional, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira.