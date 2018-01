Corsair lança pen drive de 16 GB A fabricante de memórias e dispositivos portáteis Corsair anunciou o lançamento de um Pen drive com 16 GB de capacidade. Com mais espaço do que muito disco rígido há poucos anos, o portátil praticamente duplica a capacidade máxima de HDs portáteis anteriores, com 8 GB, mantendo a compatibilidade com conexões USB 2.0. Além de ser mais parrudo para transportar arquivos pesados, a linha de Pen drives da Corsair traz ainda benefícios adicionais como a robustez, com resistência a choques (moderados, claro) e à água. A linha da companhia também conta com modelos de menor capacidade, a partir de 512 MB. O modelo de 16 GB, por enquanto disponível só no mercado norte-americano, tem preço sugerido de US$ 299.